mercoledì, Ottobre 15, 2025
L’Aquila, Sicurezza all’Aquila. Cucchiarella: “Il controllo di vicinato non è un gioco, ma un percorso serio e complesso”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“La disamina del consigliere Tomassoni sul progetto del *Controllo di Vicinato* tralascia alcuni passaggi fondamentali”, afferma l’assessore alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella – si legge sul sito web ufficiale. “Si tratta di un’iniziativa complessa, che richiede procedure rigorose e il coinvolgimento delle autorit? competenti – precisa il comunicato. Dopo l’invio del progetto alla prefettura, abbiamo ottenuto il via libera del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica all’inizio dell’estate – Da quel momento ? iniziata la fase di redazione dei materiali informativi, dei vademecum e dei moduli di adesione, che saranno pubblicati a breve sul sito del Comune”.“In questi mesi – prosegue l’assessore – abbiamo gi? incontrato molti cittadini, illustrando obiettivi e modalit? di funzionamento dei gruppi di vicinato – riporta testualmente l’articolo online. ? un lavoro che richiede attenzione, chiarezza e formazione, non improvvisazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Soprattutto perch? coinvolge direttamente i cittadini”.“Il progetto ? avviato e in tempi rapidi si vedr? concretizzato – conclude Cucchiarella – ma la sicurezza non si esaurisce con il *Controllo di Vicinato*: ? frutto di una sinergia costante tra tutte le Forze dell’ordine, che ogni giorno presidiano e tutelano il nostro territorio e con cui siamo in costante contatto, alla ricerca delle migliori soluzioni”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

