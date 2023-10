L’Aquila, Sicurezza: riunione in Prefettura, nota sindaco Biondi e assessori Tursini, Taranta e Cucchiarella

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

“L’attenzione da parte delle istituzioni ? alta riguardo i fenomeni di microcriminalit? che riguardano categorie ben precise di persone presenti in citt?, in particolare i minori stranieri non accompagnati – aggiunge la nota pubblicata. Fenomeni cui spesso si legano altri casi di incivilt? e malcostume che non sono punibili penalmente – In genere, per?, le Forze dell’Ordine rispondono in modo puntuale individuando e arrestando prontamente i responsabili – aggiunge la nota pubblicata. Come amministrazione comunale abbiamo adottato misure significative, dall’implementazione della videosorveglianza, con quasi mille telecamere, all’ampliamento delle possibilit? di infliggere il Daspo urbano, promuovendo e finanziando progetti specifici di prevenzione sul disagio giovanile, aumentando gli standard per l’accreditamento alle case famiglia e predisponendo l’assunzione di nuovi vigili urbani – aggiunge la nota pubblicata. Nonostante le difficolt?, ? per? necessario ricollocare la narrazione della citt? che tanto sta facendo per rinascere: la sua immagine non pu? essere sottoposta a strumentalizzazioni di nessun genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le statistiche indicano chiaramente un’altra situazione rispetto al numero di reati e alla pericolosit? del territorio – Il lavoro interistituzionale ci consentir? di restituire sollievo agli aquilani”.

Lo ha dichiarato il sindaco, Pierluigi Biondi, al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto, Cinzia Torraco, a cui, oltre ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, hanno preso parte anche gli assessori comunali con delega alla Sicurezza urbana e videosorveglianza, Fabrizio Taranta, alle Politiche sociali, Manuela Tursini, e Polizia municipale, Laura Cucchiarella – si apprende dal portale web ufficiale.

“Avvalendoci della collaborazione di associazioni che conoscono profondamente la tematica siamo al lavoro per aprire degli appositi sportelli per contrastare il disagio dei nostri ragazzi e supportarli – Per quanto riguarda le procedure di accreditamento delle case famiglia, inoltre, il nostro Comune da due anni segue un protocollo basato sulle direttive emanate dal ministero dell’Interno, in assenza di una legge regionale organica e che abbiamo intenzione di proporre all’assessorato competente – Siamo inoltre in fase di definizione di un Protocollo d’intesa con il Comando Carabinieri ed enti e associazioni del settore per sostenere attivit? formative, culturali, sportive e lavorative con gli ospiti delle case famiglia – – ha sottolineato l’assessore Tursini – Abbiamo avviato, con il settore Politiche giovanili dell’ente, un progetto che durer? per i prossimi tre anni e ha come scopo quello di incontrare i giovani sul campo, nei luoghi maggiormente frequentati da loro, per capirne le esigenze e individuare soluzioni alle loro problematiche”.

“Il programma per dotare la nostra citt? e le frazioni di circa 900 telecamere di videosorveglianza, finanziato con 4 milioni del fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma e del Centro Italia,

sta procedendo affinch? l’intero territorio comunale possa essere monitorato con sistemi tecnologici all’avanguardia – Inoltre stiamo affidando a una societ? di vigilanza privata il servizio per l’apertura e la chiusura dei parchi cittadini – aggiunge la nota pubblicata. L? dove, invece, non ci sono recinzioni, il personale addetto provveder? a un’attivit? di controllo e prevenzione segnalando, ove necessario, alle autorit? competenti atti di vandalismo o comportamenti che disturbano la quiete pubblica – si legge sul sito web ufficiale. Un’operazione possibile a seguito della sottoscrizione, con la Prefettura, del Patto per la sicurezza urbana”, ha aggiunto l’assessore Taranta – si legge sul sito web ufficiale.

“Continueremo a rafforzare la presenza degli agenti di Polizia municipale nelle zone pi? sensibili della citt? – ha ricordato l’assessore Cucchiarella – Nella prossima riunione della commissione competente, la Quarta, inoltre, verr? posto all’attenzione dei commissari il provvedimento che consentir? di ampliare le aree del centro storico in cui sar? possibile applicare il cosiddetto Daspo urbano a carico di coloro che si renderanno responsabili di comportamenti atti a minare il decoro, l’accessibilit? e la fruizione dei luoghi – aggiunge la nota pubblicata. Entro la fine dall’anno, inoltre, il Corpo di Polizia municipale verr? implementato con sette unit? di personale che contribuiranno, insieme alle altre Forze dell’Ordine, a migliorare l’attivit? di controllo e prevenzione nel nostro territorio”.

