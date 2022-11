L’Aquila, Sicurezza sostenibile: il 14 e 15 novembre le “Giornate delle tecnologie emergenti” all’Aquila

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La citt? dell’Aquila si prepara ad ospitare le “Giornate delle tecnologie emergenti per la sicurezza sostenibile”, che si terranno luned? 14 novembre, all’auditorium del Gran Sasso Science Institute, e marted? 15 novembre, presso il Tecnopolo d’Abruzzo – Due giorni di incontri, tavole rotonde e dibattiti scientifici con i rappresentanti del mondo dell’accademia, delle istituzioni e dell’industria italiana relativi al tema della sicurezza delle infrastrutture, dell’ambiente e delle citt?, mediante l’impiego di soluzioni basate su Internet delle cose e intelligenza artificiale, con specifica attenzione al tema della cyber security.

L’evento ? promosso dai partner del progetto SICURA: il Comune dell’Aquila, l’Universit? degli Studi dell’Aquila, il GSSI – Gran Sasso Science Institute, ZIRC – ZTE Innovation and Research Centre, CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale e ITC-CNR – Istituto per le Tecnologie della Costruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parteciper? inoltre Wind Tre, operatore di rete selezionato per fornire l’infrastruttura di telecomunicazioni necessaria allo svolgimento del progetto – riporta testualmente l’articolo online.

L’iniziativa, finanziata dal bando del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), ha l’obiettivo di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico basati sull’utilizzo delle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), grazie allo sviluppo delle reti di nuova generazione 5G.

Nel corso delle due giornate verranno presentati in dettaglio gli obiettivi condivisi dalla Casa delle Tecnologie Emergenti dell’Aquila e i primi risultati delle attivit? scientifiche supportate dalla stessa – Saranno, inoltre, allestiti degli appositi spazi dimostrativi dove verranno illustrate le attivit? di ricerca condotte in collaborazione con il mondo imprenditoriale per conoscere idee e progetti innovativi nell’ambito delle tecnologie emergenti.

Sar? possibile assistere alle diverse sessioni, mattutine e pomeridiane, in live streaming: www.ctesicuralaquila – it/live

In allegato il programma completo dell’evento – riporta testualmente l’articolo online.

