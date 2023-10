L’Aquila, Sicurezza stradale, da domattina attivi i semafori per regolamentare la circolazione su via XX settembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Nelle prime ore di domattina saranno installati e attivati i semafori lungo via XX settembre, all’Aquila, all’altezza dell’ex scuola San Bernardo (a salire) e della vecchia sala bingo (a scendere). Un terzo semaforo sar? posizionato all’incrocio tra via Fontesecco e la stessa via XX settembre – Lo rende noto il servizio viabilit?, sicurezza stradale e segnaletica – si apprende dal portale web ufficiale. La carreggiata di via XX settembre tra l’ex scuola di San Bernardino e l’ex sala bingo (a salire) sar? dunque interdetta al traffico – aggiunge testualmente l’articolo online.

La decisione ? stata presa per questioni di sicurezza, in seguito all’incidente stradale che si ? verificato lo scorso 4 ottobre, in prossimit? del punto danneggiato tempo addietro da un’altra auto, con conseguente caduta delle protezioni stradali in pietra sulla sottostante via Borgo Rivera – si apprende dal portale web ufficiale.

Scusandoci per i disagi che questa modifica alla viabilit? (si ribadisce, necessaria per tutelare l’incolumit? di automobilisti e pedoni), si comunica che la circolazione ordinaria sar? ripristinata dopo la riparazione della barriera di protezione in questione – si apprende dalla nota stampa.

