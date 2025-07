L’Aquila, Sicurezza stradale nelle frazioni: avvio dei lavori ad Onna e Paganica. Cucchiarella: “Proseguiamo su questa linea con attività concrete”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono iniziati stamani i lavori nelle frazioni di Onna e Paganica, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei pedoni che frequentano le due frazioni ad est del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale, Sicurezza stradale e Vivibilit? delle frazioni Laura Cucchiarella – si legge sul sito web ufficiale. “L’intervento in fase di realizzazione ad Onna – ha spiegato Cucchiarella – consister? nella realizzazione in via dell’Aquila di un attraversamento pedonale rialzato – riporta testualmente l’articolo online. L’opera, interamente finanziata con i fondi della Regione messi a disposizione grazie all’intervento del vicepresidente Emanuele Imprudente, che ringrazio, dar? un contributo importante alla sicurezza di quanti, quotidianamente, circolano nel borgo realizzato post-sisma – si legge sul sito web ufficiale. Entro il mese di settembre sar? avviato anche il cantiere per la realizzazione del parcheggio, per il quale il consigliere comunale Daniele Ferella e l’assessore Francesco De Santis si sono spesi negli ultimi mesi”.”A Paganica – ha proseguito l’assessore Cucchiarella – sono invece iniziati i lavori per la realizzazione del marciapiede sul lato di via Fioretta (strada statale 17 bis) che costeggia la villa e di un attraversamento con illuminazione dedicata – Un’altra opera che, una volta ultimata, garantir? ai pedoni di transitare in sicurezza su un’arteria molto trafficata – si legge sul sito web ufficiale. Va rivolto un ringraziamento all’amministrazione provinciale, che ha autorizzato l’intervento”.”Voglio ringraziare le maestranze, i tecnici e quanti hanno lavorato per l’avvio di questi due cantieri – ha concluso l’assessore Cucchiarella – e sottolineare che, con atti concreti, l’amministrazione comunale a guida Biondi, attraverso il lavoro e la costante opera di ascolto dei territori portato avanti da consiglieri e assessori, sta facendo fronte alle necessit? manifestate dei nostri concittadini”.

