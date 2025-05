L’Aquila, Siglato accordo tra Comune e Invimit SGR per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila e Invimit SGR S.p.A. – societ? interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzata nella valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico – hanno siglato oggi, presso la sede municipale di Palazzo Margherita, una lettera di intenti finalizzata alla valutazione dell’istituzione di un fondo di investimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale dell’ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’accordo ? stato sottoscritto dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dal presidente di Invimit, Mario Valducci, e dall’amministratore delegato, Stefano Scalera – Il progetto prevede il possibile conferimento di un portafoglio di immobili comunali nell’ambito di un fondo gestito da Invimit SGR, con l’obiettivo di restituire valore e funzione a beni attualmente sottoutilizzati.Tra gli immobili oggetto dell’iniziativa figurano anche gli appartamenti del Progetto Case, per i quali sono previsti interventi di manutenzione straordinaria necessari al loro pieno utilizzo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Una volta attivate le analisi tecniche, legali e valutative e dopo una fase preliminare di studio del portafoglio immobiliare, il Comune dell’Aquila potr? beneficiare dei ritorni generati dalla gestione del patrimonio realizzata dalla SGR nell’interesse della collettivit?. La collaborazione con Invimit SGR rappresenta un’opportunit? concreta per valorizzare beni attualmente sottoutilizzati e restituirli alla citt? con nuove funzioni e servizi – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo ? favorire politiche abitative accessibili, sostenere il diritto allo studio e rafforzare la coesione sociale del nostro territorio”, ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi.L’iniziativa punta a coniugare la valorizzazione economica del patrimonio immobiliare con finalit? di interesse generale, attraverso la destinazione di parte degli immobili a residenzialit? a canone calmierato, alloggi per studenti universitari e, pi? in generale, forme di housing accessibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Siamo soddisfatti di poter intraprendere una collaborazione con un Comune importante per storia e cultura come L’Aquila, simbolo nazionale di resilienza e rinascita; ringraziamo l’Amministrazione per la fiducia che ripone in Invimit SGR. La nostra missione, in quanto societ? dello Stato, ? ridare una funzione al patrimonio immobiliare pubblico, riducendo cos? i fabbisogni di nuove strutture che accolgano le attivit? richieste dal territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Invimit SGR ricerca un rendimento equo e di massimizzare il valore sociale per la comunit?. All’Aquila ci sono tutti i presupposti per lavorare in tal senso – Siamo pertanto molto fiduciosi per il prosieguo dell’operazione avviata con l’accordo firmato oggi”, ha dichiarato Invimit SGR.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it