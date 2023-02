L’Aquila, Sindaco Biondi e assessore Lancia incontrano il primo cittadino di Vicenza Rucco

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Storia, tradizione, gestione delle rispettive citt? e ricostruzione, sono stati i temi al centro dell’incontro tra il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, ricevuto questa mattina nella residenza municipale, insieme all’assessore al turismo, Ersilia Lancia – Biondi e Lancia hanno voluto, prima di rientrare nel capoluogo abruzzese, ringraziare il primo cittadino di Vicenza per l’accoglienza ricevuta in occasione della partecipazione del Comune alla Borsa internazionale del turismo religioso –

“Le nostre citt? – ha spiegato Biondi – sono simili per grandezza e hanno anche piccoli, forti legami – precisa la nota online. Penso, per esempio, all’altare che contiene le spoglie di Celestino V, realizzato da Girolamo da Vicenza, o a Guido Piovene che nel suo ‘Viaggio in Italia’ ebbe parole di vivo apprezzamento per L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Anche per questo ho colto l’occasione di invitare il primo cittadino Rucco questa estate”. Il sindaco del capoluogo palladiano ha ricordato con Biondi quando suo padre – che per lavoro si spostava frequentemente tra Abruzzo e Marche – gli narrava dell’Aquila e delle aree interne Appennino – recita il testo pubblicato online.

Biondi si ? complimentato con Rucco per il risultato di aver ottenuto che l’adunata nazionale degli Alpini si tenesse a Vicenza 2024.

Il cordiale colloquio si ? concluso con lo scambio di alcune pubblicazioni sui rispettivi territori e la promessa di incontrarsi presto di nuovo per approfondire affinit? e progetti di rete –

Fonte: comune.laquila.it