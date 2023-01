L’Aquila, Sindaco Biondi incontra ministro dell’Interno Piantedosi

- Advertisement -

“Un colloquio costruttivo e molto proficuo per il nostro territorio”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato l’incontro avuto questa mattina con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che lo ha ricevuto a Roma, nei suoi uffici del Viminale – Il sindaco, accompagnato dal sottosegretario Emanuele Prisco, che nei giorni scorsi ? stato in citt? per fare il punto su Scuola nazionale e comando provinciale Vigili del Fuoco e aeroporto di Preturo, ha colto l’occasione per riferire al ministro dello Stato di ricostruzione del territorio – recita il testo pubblicato online. Il titolare del dicastero ha espresso parole di elogio per il capoluogo d’Abruzzo di cui conserva un’immagine di citt? bellissima –

“Il ministro ha confermato grande interesse per L’Aquila e ha ribadito la sua attenzione massima – si apprende dal portale web ufficiale. Ci siamo confrontati anche sui temi gi? sul tavolo del sottosegretario e che riguardano i Vigili del Fuoco, su cui il Comune ? parte attiva sostenuta anche dai senatori Guido Quintino Liris ed Etelwardo Sigismondi – precisa il comunicato. Nel corso del colloquio ho approfittato per invitarlo all’Aquila in occasione degli eventi inseriti nel progetto Guida la tua vita che si origina da un finanziamento della presidenza del Consiglio dei ministri sulla base di un protocollo firmato con la prefettura, e a quelli del calendario del premio Borsellino”, ha aggiunto il sindaco che ha inteso sottolineare al ministro anche la capacit? di accoglienza dell’Aquila che ha ospitato circa 120 atleti ciclisti, tra ucraini e afgani, in seguito all’emergenza –

“Ringrazio il ministro e il sottosegretario per il prezioso tempo dedicato alla nostra comunit?. La loro vicinanza, la grande consapevolezza che hanno della nostra realt?, ? confortante rispetto ai tanti progetti che stiamo portando avanti”, ha concluso Biondi.

