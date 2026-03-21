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L’Aquila, sinergia tra USIF e Comune per affrontare l’emergenza abitativa e rafforzare la sicurezza

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Nei giorni scorsi una delegazione dell’USIF ha incontrato il Sindaco dell’Aquila per affrontare l’emergenza abitativa che sta interessando numerosi colleghi in servizio presso il capoluogo abruzzese. L’incontro ha visto la presenza del Segretario Regionale Abruzzo Luca Traversa, del Segretario Provinciale dell’Aquila Fabrizio Bultrini e dei Segretari Nazionali Roberto Di Primio e Gaetano Paiano, insieme al Sindaco Pierluigi Biondi e al suo staff.

L’USIF ha rappresentato le preoccupazioni rispetto alla situazione causata dai lavori di ristrutturazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, che hanno reso indisponibili diversi alloggi. Questo obbligherà numerosi colleghi a dover affrontare spese aggiuntive per trovare sistemazioni abitative esterne, considerando anche la limitata disponibilità di immobili sul mercato privato.

L’incontro ha portato alla volontà dell’Amministrazione comunale di attivarsi per la tutela dei colleghi e delle Forze di Polizia, avviando un tavolo di confronto per individuare soluzioni concrete alla problematica indicata. Inoltre, sono state discusse anche altre criticità, come la viabilità di via Fiamme Gialle, il potenziamento delle corse delle linea bus urbane e dei parcheggi nelle adiacenze della Scuola di Coppito.

“L’USIF esprime apprezzamento per la sensibilità istituzionale dimostrata dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale dell’Aquila. Si è avviato un percorso di massima sinergia e collaborazione per fornire risposte tempestive ed efficaci ai colleghi interessati”, dichiarano dalla segreteria nazionale dell’USIF.

La tutela delle condizioni abitative del personale rappresenta un segnale di attenzione verso chi serve lo Stato e contribuisce alla sicurezza del territorio e della collettività. La presenza dei membri delle Forze di Polizia nei contesti urbani e abitativi è un presidio di legalità e vicinanza ai cittadini.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi del confronto e sulle iniziative che verranno adottate.

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