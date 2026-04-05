L’Aquila, Sisma 2009, il programma del 5 e 6 aprile: L’Aquila rinnova il ricordo delle 309 vittime

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Nel solco delle iniziative in memoria delle 309 vittime del sisma del 2009, si terranno gli appuntamenti commemorativi previsti tra il 5 e il 6 aprile, realizzati in condivisione con il Comitato familiari vittime del terremoto – recita il testo pubblicato online. Il programma prender? avvio nella serata di domenica 5 aprile, giorno di Pasqua – viene evidenziato sul sito web. Al crepuscolo, dal cortile di Palazzo Margherita, un faro azzurro si elever? verso il cielo – recita il testo pubblicato online. Il primo appuntamento ? fissato alle ore 21 alla Villa Comunale (Piazzale dell’Emiciclo), dove verranno distribuiti fiori ai partecipanti – precisa il comunicato. Alle 21:30, sotto il porticato dell’Emiciclo, il ricordo sar? accompagnato dalle note dei Solisti Aquilani, offrendo un momento di raccoglimento in musica prima del trasferimento verso il Parco della Memoria, previsto per le 22:10.Alle ore 22:15 sar? acceso il braciere, da parte del funzionario comunale Daniele Ciuffetelli, a rappresentare le donne e gli uomini al servizio della citt?, seguita dalla lettura dei nomi dei 309 angeli e da riflessioni condivise – si apprende dalla nota stampa. Poco dopo la mezzanotte, alle 00:10, i fiori distribuiti saranno deposti in corrispondenza dei nomi incisi sulla fontana del Parco, in un gesto collettivo di memoria – La mattinata di luned? 6 aprile si aprir? alle ore 9:30 con la deposizione di fiori all’angelo di legno di fronte la Casa dello Studente, luogo simbolo della tragedia – si legge sul sito web ufficiale. Quest’anno, nel ricordo di Antonietta Centofanti, i fiori saranno deposti da due dipendenti degli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e del cratere, impegnati in queste ore su impulso di Anci Abruzzo, a sostegno della Protezione civile regionale e dei Comuni danneggiati dal maltempo – recita il testo pubblicato online. Alle ore 10, presso la Chiesa delle Anime Sante in Piazza Duomo, sar? celebrata la Santa Messa in suffragio delle vittime, officiata dall’arcivescovo metropolita dell’Aquila, Mons. Antonio D’Angelo – A seguire, alle 11:30, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio ospiter? un momento di memoria e riflessione attraverso una drammaturgia essenziale, con la partecipazione della Cappella musicale pontificia sistina, la voce narrante di Daniele Pecci, sotto la direzione artistica del maestro Leonardo De Amicis.Nel pomeriggio, alle ore 17, presso il teatro del Centro servizi anziani (CSA) dell’Aquila, si terr? il concerto “Musica che unisce: quando la musica ricuce ci? che il tempo non cancella”, con protagonista l’Orchestra Jazz che Vorrei L’Aquila, composta da giovani tra i 10 e i 18 anni – precisa la nota online. L’iniziativa, parte del dossier dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, rappresenta un momento di condivisione intergenerazionale all’insegna della memoria e della speranza – si apprende dal portale web ufficiale. Si ricorda inoltre che, in occasione della ricorrenza e a seguito dell’ordinanza di lutto cittadino proclamata dal sindaco, viene rivolto l’invito alla cittadinanza a illuminare balconi e finestre nella notte tra il 5 e il 6 aprile, quale segno di memoria condivisa – si apprende dal portale web ufficiale. Infine, prosegue la distribuzione gratuita delle spille del Fiore della Memoria, raffiguranti il croco di zafferano, disponibili presso le farmacie comunali e i tabaccai aderenti alla FIT.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 21, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it