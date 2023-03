L’Aquila, Sisma: commemorazione vittime, le iniziative promosse dal Comune dell’Aquila

- Advertisement -

Sar? Cansu Sonmez, ricercatrice di nazionalit? turca, dottoranda presso il Gran Sasso Science Institute, ad accendere il braciere all’arrivo della fiaccolata al Parco della Memoria, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, in ricordo delle vittime del sisma di due paesi che condividono lo stesso dolore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

A darne notizia, nel corso di una conferenza stampa presso la sala Rivera della sede civica di Palazzo Fibbioni, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il vice coordinatore dei comuni del cratere sismico, Massimiliano Giorgi, e Cansu Sonmez, originaria di Izimir, della provincia di Smirne, nella parte ovest della Turchia, all’Aquila da quattro anni per conseguire il dottorato di ricerca in scienze sociali.

In occasione delle celebrazioni per il quattordicesimo anniversario del terremoto che ha devastato il territorio aquilano e quello di altri 56 comuni limitrofi, causando la perdita di 309 vite umane, anche quest’anno verr? distribuito gratuitamente il “Fiore della Memoria” il simbolo individuato dal Comune dell’Aquila per ricordare quanti ci hanno lasciato a seguito di un tragico evento che ha segnato la storia del nostro territorio –

Le spille con il croco di zafferano verranno distribuite in tutte le scuole dell’Aquila di ogni ordine e grado, in tutte le tabaccherie aderenti al circuito Fit gratuitamente, e nelle parrocchie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Fiore, inoltre, ? in fase di invio a rappresentanti delle istituzionali nazionali – precisa il comunicato. Per la campagna “Accendi la tua luce” che si rinnova anche quest’anno, l’amministrazione comunale ha sollecitato l’Anci, nazionale e regionale, affinch? vengano coinvolti tutti i comuni del nostro paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nei

“A seguito del terremoto che il 6 febbraio scorso ha colpito la Turchia e la Siria abbiamo ritenuto fosse doveroso, in occasione di una ricorrenza cos? densa di emozioni e di significati, affidare l’accensione del braciere ad una ricercatrice di nazionalit? turca per esprimere cos? un segnale di vicinanza alle popolazioni colpite dal tragico evento, in ragione della sensibilit? che la comunit? aquilana ha maturato a seguito della calamit? che l’ha colpita nel 2009 e anche delle manifestazioni di solidariet? giunte da tutto il mondo – La lunga notte del ricordo accomuna non solo le cittadine e i cittadini aquilani che si ritrovano per onorare il ricordo dei nostri cari, ma anche quanti in un grande e condiviso sentire collettivo si trovano a vivere lo stesso dramma” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha donato simbolicamente il Fiore della Memoria alla dottoranda – viene evidenziato sul sito web.

“L’Aquila ? una lezione da imparare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho avuto l’opportunit?, in questi quattro anni, di vivere quotidianamente passo dopo passo la rinascita e il rinnovamento della citt?. Ho vissuto con emozione la cerimonia di riapertura della Chiesa delle Anime Sante e, dopo il sisma che ha colpito Turchia e Siria, ho capito che l’esperienza vissuta all’Aquila rappresenta la speranza che nutro per la mia terra dove sono morte sotto le macerie pi? di 50 mila persone e migliaia sono rimaste senza tetto – Per me ? un onore accendere il braciere al Parco della Memoria perch? condividiamo lo stesso dolore che ci permette di costruire un legame sociale indissolubile frutto della stessa esperienza”, ha detto Sonmez.

“Una iniziativa importante all’insegna della solidariet?, un principio sancito dall’articolo 2 della nostra Costituzione, che abbiamo manifestato, in una sempre pi? crescente sinergia tra Comuni, con il coinvolgimento di rappresentanti della comunit? ucraina, lo scorso anno, e quest’anno della comunit? turca” ha detto Massimiliano Giorgi, vice coordinatore dei Comuni del cratere sismico – aggiunge testualmente l’articolo online.

All’esito del Comitato Ordine e sicurezza svoltosi questa mattina in Prefettura, ? stato stabilito che la partenza della fiaccolata in occasione del quattordicesimo anniversario del sisma del 6 aprile 2009, promossa dal Comitato familiari delle vittime in collaborazione con il Comune dell’Aquila, inizier? alle 21:30 del 5 aprile con ritrovo dei partecipanti nell’area del Palazzo di Giustizia – Il percorso si snoder? lungo via XX settembre, con breve sosta di fronte la Casa dello Studente e si concluder? al Parco della Memoria, dove a seguito dell’accensione del braciere verr? data lettura dei nomi delle vittime del terremoto –

I cittadini con disabilit? motoria potranno raggiungere il Parco della memoria con l’automobile sino alle 22:30, con accesso previsto da via Delfico (nei pressi del GSSI-ex Isef) dove personale del Comune dell’Aquila sar? a disposizione per accompagnarli nell’area della cerimonia – viene evidenziato sul sito web.

Per l’occasione, infine, il tunnel di collegamento tra il termina bus “L. Natali” e Piazza Duomo rimarr? aperto tutta la notte – recita la nota online sul portale web ufficiale.

