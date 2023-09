L’Aquila, Sociale, via libera della giunta ad anticipazione 50% contributo disabilità gravissima e non autosufficienza

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Comune dell’Aquila provveder? ad anticipare il 50% dei contributi spettanti alle persone in condizioni di disabilit? gravissima e di non autosufficienza – si apprende dal portale web ufficiale. Lo ha stabilito la giunta comunale, approvando stamani un apposito atto di indirizzo – riporta testualmente l’articolo online.

“In attesa che la Regione provveda a definire le previsioni di competenza e al trasferimento delle risorse necessarie per questa operazione – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, che ha proposto il provvedimento approvato dall’esecutivo – abbiamo deciso di intervenire con nostri fondi, avendo perfettamente contezza dei gravi disagi che devono vivere le famiglie che hanno individui affetti da queste terribili difficolt?. Per questa ragione – ha proseguito Tursini – la giunta ha preso atto dell’istruttoria condotta dal servizio Politiche sociali, con la quale ? stata effettuata una ricognizione sugli aventi diritto per non autosufficienza o disabilit? grave fino ai 64 anni, e della rendicontazione prodotta per la similare attivit? svolta dall’istituzione Centro servizi anziani nel 2022 per gli utenti dai 65 anni in su”.

L’assessore Tursini ha dunque chiarito che “il Comune far? fronte alla spesa, versando il 50% dell’importo spettante a chi ne ha diritto – recita il testo pubblicato online. Una conferma – ha aggiunto – che queste particolari aree della nostra societ? sono ai primissimi posti quanto ad attenzione da parte dell’amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Un’operazione che smentisce in modo tangibile le accuse politiche, totalmente infondate, di ritardi o disattenzione, avendo fatto leva, nel caso specifico e nei tempi pi? rapidi possibili, su risorse proprie dell’ente”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it