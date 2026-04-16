L’Aquila, Soggiorni climatici per la terza età: al via l’edizione 2026 promossa dall’Istituzione Centro Servizi Anziani del Comune dell’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Istituzione Centro Servizi Anziani del Comune dell’Aquila conferma anche per l’anno 2026 l’organizzazione dei soggiorni climatici residenziali, termali e marini, rivolti ai cittadini anziani ultra65enni residenti sul territorio comunale, nell’ambito delle politiche sociali dedicate alla terza et?.“Con la pubblicazione dell’avviso per i soggiorni climatici 2026 traduciamo in azioni puntuali gli indirizzi del Piano Sociale Distrettuale – Parliamo di interventi che incidono concretamente sul benessere complessivo, intrecciando tutela della salute, occasioni di relazione e diritto a una piena partecipazione alla vita della comunit?. In questo senso, i soggiorni climatici rappresentano una leva di welfare territoriale capace di generare inclusione, prevenire condizioni di fragilit? e sostenere percorsi di invecchiamento attivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Continuiamo cos? a costruire una rete di interventi che mette al centro la persona e riconosce nella terza et? una risorsa fondamentale per la coesione sociale del nostro territorio” dichiarano il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche sociali Manuela Tursini.“Anche per l’annualit? 2026, l’Istituzione Centro Servizi per Anziani, coerentemente con la propria missione di supporto alla popolazione anziana, rinnova l’iniziativa dedicata ai soggiorni climatici e termali – L’intervento, rivolto ai cittadini ultrasessantacinquenni autosufficienti, mira a rispondere concretamente ai bisogni di salute e benessere sociale gi? ampiamente manifestati e apprezzati nelle precedenti annualit?. L’obiettivo ? favorire l’invecchiamento attivo, contrastare il rischio di isolamento e promuovere la prevenzione attraverso cicli di cure specifiche, in un contesto che valorizzi la socializzazione e la qualit? della vita dei cittadini interessati al programma” afferma la Presidente del CDA Daniela Bafile – si apprende dalla nota stampa. L’Istituzione CSA ha avviato le procedure necessarie all’organizzazione dei soggiorni 2026 e, al fine di ampliare e diversificare le destinazioni, ? stato pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici specializzati, con affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, disponibile sul sito istituzionale www.istituzionecsa – si legge sul sito web ufficiale. it nella sezione “Avvisi” dal fino alle ore 10.00 del 27 aprile 2026. Contestualmente, ? stato pubblicato anche l’avviso pubblico rivolto agli utenti interessati a partecipare ai soggiorni, corredato dal relativo modello di domanda di ammissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le domande degli utenti interessati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 15.05.2026, mediante:Con questa iniziativa, l’Istituzione Centro Servizi Anziani del Comune dell’Aquila rinnova il proprio impegno a favore della popolazione anziana, promuovendo interventi concreti orientati al benessere, alla qualit? della vita e alla piena inclusione sociale – Per informazioni e chiarimenti ? possibile contattare l’Istituzione CSA tramite e-mail all’indirizzo amministrazione@istituzionecsa – si apprende dal portale web ufficiale. it oppure telefonicamente al numero 0862/401760.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it