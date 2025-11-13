L’Aquila, Solidarietà agli abitanti del Progetto CASE di Bazzano: la comunità non è sola di fronte alla paura.

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Vogliamo esprimere la pi? profonda solidariet? e vicinanza agli abitanti del Progetto CASE di Bazzano che, dal mese di luglio, stanno vivendo una situazione di comprensibile paura e tensione a causa dei recenti episodi dolosi attribuiti a un presunto piromane – si apprende dalla nota stampa. Siamo pienamente consapevoli dello stato di angoscia e vulnerabilit? che tali eventi generano, soprattutto in una comunit? che ha gi? affrontato durissime prove e che merita serenit?, sicurezza e rispetto – recita il testo pubblicato online. Ecco perch? desideriamo ribadire la nostra vicinanza umana e istituzionale a tutte le famiglie coinvolte, e la massima fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, impegnate con professionalit? e dedizione per individuare i responsabili e garantire la tutela dei cittadini – precisa il comunicato. Allo stesso tempo, invitiamo l’intera cittadinanza a mantenere un atteggiamento di coesione, collaborazione e responsabilit?, segnalando tempestivamente ogni situazione sospetta e sostenendo chi in questo momento vive nel timore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci si rende disponibile a collaborare con le autorit? competenti e con le realt? del territorio per offrire anche un supporto psicologico, momenti di ascolto e strumenti di prevenzione, affinch? la paura non prevalga e la comunit? di Bazzano possa ritrovare la propria serenit? quotidiana – si apprende dal portale web ufficiale. Il Presidente della terza Commissione consiliare (Politiche sociali, culturali e formative) Consigliere comunale Fabio Frullo

