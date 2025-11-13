- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 13, 2025
L’Aquila, Solidarietà agli abitanti del Progetto CASE di Bazzano: la comunità non è sola di fronte alla paura.

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Vogliamo esprimere la pi? profonda solidariet? e vicinanza agli abitanti del Progetto CASE di Bazzano che, dal mese di luglio, stanno vivendo una situazione di comprensibile paura e tensione a causa dei recenti episodi dolosi attribuiti a un presunto piromane – si apprende dalla nota stampa. Siamo pienamente consapevoli dello stato di angoscia e vulnerabilit? che tali eventi generano, soprattutto in una comunit? che ha gi? affrontato durissime prove e che merita serenit?, sicurezza e rispetto – recita il testo pubblicato online. Ecco perch? desideriamo ribadire la nostra vicinanza umana e istituzionale a tutte le famiglie coinvolte, e la massima fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, impegnate con professionalit? e dedizione per individuare i responsabili e garantire la tutela dei cittadini – precisa il comunicato. Allo stesso tempo, invitiamo l’intera cittadinanza a mantenere un atteggiamento di coesione, collaborazione e responsabilit?, segnalando tempestivamente ogni situazione sospetta e sostenendo chi in questo momento vive nel timore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ci si rende disponibile a collaborare con le autorit? competenti e con le realt? del territorio per offrire anche un supporto psicologico, momenti di ascolto e strumenti di prevenzione, affinch? la paura non prevalga e la comunit? di Bazzano possa ritrovare la propria serenit? quotidiana – si apprende dal portale web ufficiale.  Il Presidente della terza Commissione consiliare (Politiche sociali, culturali e formative) Consigliere comunale Fabio Frullo

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

