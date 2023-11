L’Aquila, Solidarietà: Comune dell’Aquila al fianco dell’associazione SanFilippo Fighters

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Il 16 novembre ? la Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla Sindrome di Sanfilippo o mucopolisaccaridosi di tipo III.

La Giornata mira a diffondere consapevolezza e a stimolare il dialogo a livello globale sulla sindrome di Sanfilippo, una malattia di cui pochi hanno sentito parlare –

Il Comune dell’Aquila, aderendo e sostenendo la richiesta dell’associazione Sanfilippo Fighters APS all’interno delle pagine web e social del Comune promuove il trailer del documentario in cui viene spiegata la complessit? della malattia e che verr? pubblicato, in versione integrale, proprio il 16 novembre –

Il trailer ? consultabile al seguente link: https://youtu.be/TRZlRSvCvMM?si=owLlnN3F30aSmA3C

“Siamo genitori, fratelli, zii e amici di bimbi che amano correre, saltare e giocare come tutti gli altri – precisa la nota online. Ma la cui vita ? stata devastata dalla sindrome di Sanfilippo: Immaginate Alzheimer e demenza in un bambino, in breve, questa ? la sindrome di Sanfilippo – riporta testualmente l’articolo online. – scrive l’associazione Sanfilippo Fighters – I nostri bimbi nascono apparentemente sani – precisa la nota online. Intorno ai 3 anni per? iniziano a manifestare i primi sintomi della malattia – si legge sul sito web ufficiale. Manca loro l’enzima che ha il compito di degradare una molecola di zucchero chiamata ‘eparansolfato’. Queste molecole si accumulano e danneggiano il cervello, creando una forma di demenza infantile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I bimbi perdono le abilit? acquisite e iniziano a sviluppare problemi (iperattivit?, difficolt? cognitive e del parlare, problemi cardiaci e perdita di mobilit?). Spesso non arrivano all’et? adulta – Per rallentare il progredire della malattia ? importante diagnosticarla subito, per questo il nostro impegno ? di sensibilizzare e far conoscere la Sindrome di Sanfilippo”.

