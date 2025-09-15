L’Aquila, Solidarietà: Comune L’aquila aderisce a giornata nazionale sulla Sla – Fontana Luminosa in verde il 18 settembre

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:In occasione della XVIII Giornata Nazionale sulla SLA. prevista per il prossimo 18 settembre, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con l’altro Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio dell’ANCI, promuover? in tutta Italia l’iniziativa “Coloriamo l’Italia di verde”, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia degenerativa che ad oggi in Italia affligge circa 6000 persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come nelle precedenti edizioni, il Comune dell’Aquila aderir? all’iniziativa illuminando la Fontana Luminosa con il colore verde
E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it