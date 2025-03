L’Aquila, Solidarietà: le illuminazioni della Fontana Luminosa nel mese di marzo

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Nel mese di marzo Comune dell’Aquila aderir? e dar? il proprio sostegno ad una serie di campagne di sensibilizzazione su temi di rilevanza nazionale ed internazionale, attraverso l’illuminazione con diverse colorazioni della Fontana Luminosa, uno dei monumenti simbolo della citt?.Di seguito le giornate in cui ? prevista una colorazione a tema della Fontana Luminosa:15marzo 2025 – Colore lilla, in occasione della Giornata Nazionale del “Fiocchetto Lilla”, che si celebra per sensibilizzare l’opinione pubblica sui Disturbi del Comportamento Alimentare;28 marzo 2025 – Colore giallo, a sostegno della VI edizione di “Call to Action: Facciamo Luce sull’Endometriosi”, coincidente con la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, che ha l’obiettivo di accendere i riflettori su una patologia femminile molto diffusa eppure ancora poco conosciuta – si apprende dal portale web ufficiale.

