L’Aquila, Solidarietà: le illuminazioni della Fontana Luminosa nel mese di ottobre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Anche nel mese di ottobre il Comune dell’Aquila aderir? e dar? il proprio sostegno ad una serie di campagne di sensibilizzazione su temi di rilevanza nazionale ed internazionale, attraverso l’illuminazione con diverse colorazioni della Fontana Luminosa, uno dei monumenti simbolo della citt?.Di seguito le giornate previste:9 ottobre 2025 – colore Verde, in occasione della Giornata Mondiale sulla sindrome Pans Pandas, che si celebra per sensibilizzare l’opinione pubblica e contribuire a diffondere consapevolezza su due sindromi neuropsichiatriche infantili ancora poco conosciute, caratterizzate da un’insorgenza acuta di sintomi psichiatrici e neurologici in bambini e adolescenti; la sindrome PANDAS ? specificamente legata a un’infezione da streptococco di gruppo A, mentre la PANS ? una forma pi? ampia, in cui l’infezione scatenante pu? essere causata da vari agenti patogeni, batterici o virali.11 ottobre 2025 – colori del Tricolore, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Reumatologiche, per creare consapevolezza ed informare il pubblico sulla vastit? e sulle sfide delle persone afflitte dalle malattie reumatiche, patologia spesso sottovalutata, che non colpiscono solo gli anziani, ma si sviluppano fin dall’infanzia, colpendo anche bambini e giovani12 ottobre 2025 – colore Amaranto, in occasione della V edizione della Giornata Nazionale della Meraviglia, giornata istituita per sensibilizzare sulle sofferenze e sulla realt? vissuta dai bambini che vivono in territori di guerra, e per far riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini.24 ottobre 2025 – colore Arancione, in occasione della Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS, rete nazionale di volontariato che rappresenta 916 Associazioni di pubblica assistenza presenti sul tutto il territorio italiano, quotidianamente impegnate nel soccorso in emergenza e trasporto sanitario, nella protezione civile e nelle attivit? socio-sanitarie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

