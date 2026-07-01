L’Aquila: Soprintendenza presenta progetti per rendere fruibile il sito archeologico della Villa Rustica “Le Muracche” a Tortoreto (Te)

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo sta attuando due importanti interventi per rendere fruibile il sito archeologico della Villa Rustica “Le Muracche” a Tortoreto (Te).

I progetti sono stati presentati in conferenza stampa questa mattina e prevedono interventi finalizzati alla valorizzazione e alla fruibilità del sito storico. Grazie a queste iniziative, i visitatori potranno godere appieno delle testimonianze storiche e culturali presenti nella Villa Rustica.

La Soprintendenza ha comunicato che i lavori prevedono la sistemazione e il recupero di alcune aree del sito, al fine di renderle accessibili al pubblico. L’obiettivo è di preservare e valorizzare il patrimonio storico-archeologico presente in loco.

“Con questi interventi, miriamo a offrire ai visitatori un’esperienza unica, che permetta loro di immergersi nella storia e nella bellezza di Villa Rustica ‘Le Muracche’”, ha dichiarato un rappresentante della Soprintendenza.

L’ufficio comunicazione della Soprintendenza ha anche fornito delle immagini relative ai progetti in corso, che mostrano il lavoro svolto fino a questo momento e le potenzialità che il sito archeologico potrà offrire una volta completati gli interventi previsti.

Per ulteriori informazioni sui progetti in corso e sulle attività della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, è possibile contattare l’ufficio comunicazione all’indirizzo Via di San Basilio, 2a a L’Aquila.

Gli interventi in corso presso la Villa Rustica “Le Muracche” rappresentano un importante passo verso la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico-archeologico dell’Abruzzo.