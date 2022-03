L’Aquila, SOS UCRAINA: raccolti all’Aquila 86 quintali di beni di prima necessità, frutto della solidarietà di migliaia di cittadini

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Grande slancio di solidariet da parte di migliaia di cittadini aquilani e dei Comuni limitrofi nei confronti della popolazione Ucraina –

Oggi all’Aquila, in occasione della raccolta di beneficienza promossa dalla comunit ucraina con il sostegno del Comune dell’Aquila e dell’ANA sezione Abruzzi, sono stati raccolti 86 quintali di beni, tra viveri e vestiario, medicine e giocattoli, per le donne e i bambini in fuga dalla guerra: 36 quintali sono stoccati al parcheggio del terminal “Lorenzo Natali” di Collemaggio e altri 50 quintali sono depositati all’autoparco comunale –

Tanti i volontari che hanno preso parte all’iniziativa: 36 persone dell’Asd Sam, 20 dipendenti comunali, 13 alpini della sezione ANA Abruzzi di Barisciano e 30 ucraini della comunit locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre ai ristoratori locali che hanno collaborato offrendo i pasti ai volontari.

La raccolta in piazza Duomo si conclusa in anticipo rispetto all’orario preventivato perch alle 13 i centri di stoccaggio erano gi pieni, ma proseguita al terminal di Collemaggio, dove dalle prime ore del mattino si sono susseguite file di macchine per depositare i pacchi.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che stamattina stato in piazza tra i volontari, ha dichiarato: “L’Aquila sta facendo la sua parte, con slancio e generosit. Sono orgoglioso della mia comunit, presente e solidale nelle difficolt. Ci auguriamo di avere nelle prossime ore notizie sulle famiglie da accogliere – Grazie a tutti coloro che stanno contribuendo ad alleviare questa grande sofferenza, con la speranza che i fratelli ucraini si sentano meno soli e mai abbandonati”, conclude il sindaco – aggiunge testualmente l’articolo online.

