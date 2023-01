L’Aquila, Sospensione flusso d’acqua Fontana Luminosa e lavori di manutenzione

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

A partire da domani, come accade ogni anno durante la stagione invernale, il flusso d’acqua della Fontana Luminosa sar? sospeso fino a data da destinarsi a causa dell’abbassamento delle temperature previsto nei prossimi giorni – precisa il comunicato. La chiusura dell’impianto idraulico consentir? al settore Opere Pubbliche del Comune dell’Aquila di eseguire i lavori di manutenzione della fontana monumentale come la sostituzione dell’elettropompa di ricircolo dell’acqua e delle due saracinesche di scarico delle vasche, insieme ad altri interventi accessori di routine – si apprende dalla nota stampa. I lavori verranno ultimati in circa tre settimane –

