L’Aquila, Sostegno alla natalità, il Comune rinnova il bonus per i bimbi nati nel 2024 e 2025

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila conferma il progetto “Benvenuti all’Aquila”, l’iniziativa a sostegno della natalit? e delle giovani famiglie – La Giunta comunale ha approvato la delibera che prevede l’erogazione di un contributo di 200 euro per ogni bambino nato negli anni 2024 e 2025, nonch? per i minori affidati o adottati nello stesso periodo, purch? residenti nel territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La somma verr? riconosciuta sotto forma di buoni da utilizzare nelle farmacie comunali per l’acquisto di prodotti per l’infanzia – si apprende dal portale web ufficiale. ?Con il progetto Benvenuti all’Aquila vogliamo ribadire che ogni nuova vita ? una risorsa preziosa per la nostra comunit?. Ogni bambino che nasce, ogni bimbo accolto, ? un seme di futuro per la nostra citt?, dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini – precisa il comunicato. L’iniziativa, gi? avviata lo scorso anno per i nati nel 2023, prosegue nella direzione di un sostegno concreto e tangibile alle famiglie, in un contesto demografico difficile – Solo pochi giorni fa, l’Istat ha registrato un nuovo minimo storico per la natalit? in Italia, con appena 379mila nuovi nati nel 2023: il dato pi? basso mai rilevato dall’Unit? d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Una tendenza che coinvolge anche i centri di medie dimensioni, come L’Aquila, e che chiama le istituzioni a un’assunzione di responsabilit?.?Come amministrazione abbiamo ritenuto fondamentale continuare su un percorso che, accanto al rafforzamento dei servizi, intende investire su una citt? sempre pi? a misura di bambini – spiegano Biondi e Tursini – Questo provvedimento si inserisce in un disegno pi? ampio di politiche familiari e sociali, che punta a contrastare lo spopolamento, sostenere la natalit? e rafforzare il legame tra cittadini e territorio – ? un passo concreto in direzione di una citt? che non solo cresce, ma si prende cura dei suoi abitanti fin dal primo giorno di vita?.

