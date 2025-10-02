- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Ottobre 2, 2025
Attualità

L’Aquila, Sottoscritti i nuovi accordi territoriali per il Comune dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:I nuovi accordi territoriali per il Comune dell’Aquila sono stati sottoscritti lo scorso 18 settembre tra le organizzazioni della propriet? edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative e depositati il 26 settembre, presso la sede dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Viale Aldo Moro – aggiunge testualmente l’articolo online. Risultano, pertanto, in vigore dalla data del 26.09.2025.  

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

