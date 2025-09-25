L’Aquila, Sottoservizi: lavori Viale Duca degli Abruzzi e zone adiacenti dal 29 settembre, modifiche alla viabilità

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per consentire la realizzazione dei lavori dei sottoservizi nell’area di Viale Duca degli Abruzzi il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emesso un’ordinanza con cui sono previste, dal prossimo 29 settembre e fino al 5 dicembre, una serie di limitazioni al traffico e alla viabilit? nella zona interessata dagli interventi.Nello specifico, dalla mezzanotte del 29 settembre verr? chiuso al traffico veicolare in Viale Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra Viale Giovanni XXIII e Via San Nicola d’Anza – Verr? istituito, altres?, il senso unico di marcia su: Via Pretatti, Via Nicola d’Anza, Viale Don Bosco/Via San Carlo, Via Lopardi direzione da Viale Giovanni XXIII; contestualmente, sulle stesse strade, sar? istituto il divieto di sosta con rimozione forzata (00,00-24,00) su ambo i lati.

