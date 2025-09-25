- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 25, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Sottoservizi: lavori Viale Duca degli Abruzzi e zone adiacenti dal 29...
Attualità

L’Aquila, Sottoservizi: lavori Viale Duca degli Abruzzi e zone adiacenti dal 29 settembre, modifiche alla viabilità

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per consentire la realizzazione dei lavori dei sottoservizi nell’area di Viale Duca degli Abruzzi il settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emesso un’ordinanza con cui sono previste, dal prossimo 29 settembre e fino al 5 dicembre, una serie di limitazioni al traffico e alla viabilit? nella zona interessata dagli interventi.Nello specifico, dalla mezzanotte del 29 settembre verr? chiuso al traffico veicolare in Viale Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra Viale Giovanni XXIII e Via San Nicola d’Anza – Verr? istituito, altres?, il senso unico di marcia su: Via Pretatti, Via Nicola d’Anza, Viale Don Bosco/Via San Carlo, Via Lopardi direzione da Viale Giovanni XXIII; contestualmente, sulle stesse strade, sar? istituto il divieto di sosta con rimozione forzata (00,00-24,00) su ambo i lati.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it