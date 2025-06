L’Aquila, Sottoservizi: via XX Settembre, lotto cantiere tra via Fontesecco e via Fonte Preturo dal 12 giugno al 31 luglio

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione dei sottoservizi su via XX Settembre il Settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila ha emanato un’ordinanza che sar? in vigore dalla mezzanotte di gioved? 12 giugno sino alle 24 del prossimo 31 luglio – Il cantiere aprir?, su via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Fontesecco e via Fonte Preturo, dove sar? istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.Verr? istituito, altres?, il senso unico alternato che sar? regolato da un impianto semaforico coordinato con il cantiere gi? presente sempre su via XX Settembre –

