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L’Aquila: spettacolo di danza caraibica al Movi&dance con Serena Renda e Rafael Hernandez

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Il grande spettacolo della danza caraibica arriva a L’Aquila con l’evento Movi&dance, in programma domani sera, sabato 18 aprile 2026. La serata, diretta artisticamente da Claudio Lorenzetti, promette di coinvolgere il pubblico con una serie di attività e spettacoli imperdibili.

L’appuntamento prenderà il via con uno stage di salsa in coppia condotto da Serena Renda e Rafael Hernandez, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di approfondire la tecnica e lo stile prima dell’inizio della serata.

A partire dalle ore 22:00, la festa prenderà il via con la doppia sala del Movi&dance. Nella Sala A la selezione musicale sarà dedicata a salsa e bachata con il DJ Noche de Cuba, mentre nella Sala B si inizierà con una pre-serata di kizomba, seguita da un mix di salsa, bachata e kizomba firmato da DJ Veneno.

Gli spettacoli dal vivo saranno il momento clou della serata, con lo show di Serena Renda e la presenza internazionale di Rafael Hernandez, che arricchirà l’evento con la sua presenza scenica e artistica. La presenza di scuole e appassionati provenienti da diverse città come Teramo, Sulmona, Vasto, Pescara e Popoli, oltre che da varie regioni d’Italia, conferma il forte richiamo interregionale dell’iniziativa.

Durante la serata sarà disponibile un drink speciale dedicato a L’Aquila Capitale della Cultura, chiamato “The White Stone – La Pietra Bianca”, ispirato al bianco dei monumenti cittadini e alla neve del Gran Sasso. L’evento si svolgerà in via Giuseppe Saragat 110 e per informazioni e prenotazioni tavoli è possibile contattare il numero 347 6942789 (Claudio).

L’appuntamento è dunque imperdibile per tutti gli amanti della danza caraibica e della cultura latina, che potranno godersi una serata all’insegna del divertimento e del ritmo.

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