L’Aquila, Sport: 2 milioni per la nuova pista di atletica a Piazza d’Armi

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Ammonta a 2 milioni di euro la somma che il Comune dell’Aquila impiegher? per i lavori di rifacimento della pista di atletica di Piazza d’Armi.Gli interventi saranno finanziati nell’ambito delle risorse messe a disposizione con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, assegnate alla Regione Abruzzo con l’Accordo per la Coesione sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – aggiunge la nota pubblicata. Come riportato nella determinazione dirigenziale con cui viene approvato il progetto di fattibilit? tecnico economica sar? il Comune dell’Aquila a ricoprire il ruolo di soggetto attuatore dell’operazione con cui, oltre alla nuova pista, verranno messe a disposizione di atleti e utenti anche nuove attrezzature a servizio dell’impianto – recita il testo pubblicato online. “Con questa operazione – hanno commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – si aggiunger? un ulteriore tassello alla riqualificazione di un’area sportiva strategica per la citt?. A questi lavori, al termine dei quali verr? restituita una pista di atletica realizzata con materiali di ultima generazione, si aggiungono quelli, recentemente approvati dalla giunta comunale, finalizzati al completamento degli spogliatoi e alla sistemazione dell’area antistante il campo di Piazza d’Armi, finanziati con 160mila euro a valere sui fondi del Piano nazionale complementare al PNRR destinati ai territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016”.

