L’Aquila, Sport: affidati lavori riqualificazione campo da calcio Camarda

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila ha affidato i lavori finalizzati alla riqualificazione e alla manutenzione straordinaria del campo dal calcio nella frazione di Camarda, intervento reso possibile anche grazie all’accettazione del diritto di superficie da parte dell’ente parrocchia San Giovanni Battista di Camarda, approvata dal Consiglio comunale la scorsa estate – L’importo complessivo del progetto ? di 150mila euro, di cui 100mila a valere sul Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e 50mila stanziati nell’ambito della legge regionale 41 del 2011.Oltre alla riqualificazione del campo da gioco gli interventi prevederanno anche un percorso ciclopedonale, nuove sedute e illuminazione, un’area giochi attrezzata e il rifacimento della recinzione su lato confinante con il torrente Raiale – si apprende dalla nota stampa. “Ringrazio il sindaco Biondi, l’assessore allo Sport Colonna e l’amministrazione per aver reso possibile un’operazione attesa da anni dalla comunit? di Camarda, resa possibile grazie alla disponibilit? di aree da parte della parrocchia che consentir? di mettere a disposizione della comunit? uno spazio immaginato non solo per attivit? sportive, ma anche ludico ricreative” ha dichiarato la consigliera comunale Katia Persichetti.

