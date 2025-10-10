L’Aquila, Sport: consegnati i lavori del nuovo PalaAngeli

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Consegnati questa mattina i lavori per l’ampliamento del PalaAngeli, situato nei pressi del progetto Case di Sant’Elia – viene evidenziato sul sito web. Prevista la realizzazione di una struttura che sorger? accanto a quella inaugurata nel 2013 in cui si svolgono le attivit? della prima squadra del Nuovo Basket Aquilano e della scuola minibasket del medesimo sodalizio sportivo – La cerimonia si ? svolta alla presenza del sindaco, Pierluigi Biondi, e di Roberto Nardecchia, presidente della societ? aquilana che milita nel campionato di Serie B2 Interregionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Hanno preso parte all’iniziativa anche i consiglieri comunali Livio Vittorini, Daniele Ferella, Luigi Faccia, Alessandro Tomassoni e Stefano Palumbo, il presidente della Fondazione Prosolidar, Giancarlo Durante, il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, i titolari dell’impresa che segue i lavori, giocatori e componenti dello staff tecnico e dirigenziale del Nuovo Basket Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. ? di dieci mesi la durata prevista degli interventi, finanziati per 1 milione e 780 mila euro con risorse del Piano Complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e del Centro Italia, al termine dei quali sar? consegnato un impianto dotato di due tribune in grado di ospitare circa 500 posti, con accessi separati per accogliere i tifosi locali da quelli ospiti. “Il nuovo palazzetto del basket andr? a implementare l’offerta per sportivi, atleti e appassionati – Quello di dotare la nostra citt? di impianti moderni e funzionali, investendo risorse dell’ente e del Pnc al Pnrr, ? una missione che questa amministrazione sta portando avanti con grande determinazione – Lo sport ? uno degli elementi di coesione sociale della nostra comunit? e come istituzioni siamo al fianco di chi quotidianamente lavora con i giovani e contribuisce alla loro crescita, morale ed etica, ancor prima che atletica e fisica” ha dichiarato il primo cittadino – riporta testualmente l’articolo online. “L’ampliamento dell’area del PalaAngeli non ? solo un intervento materiale che oggi vede la sua partenza grazie alla forte volont? del Comune di sposare il progetto; ? l’ampliamento del valore delle idee e della volont? di trasmettere a tanti ragazzi la passione e la determinazione di credere ai propri sogni e cercare la loro realizzazione, con il lavoro, il sacrificio, la condivisione e il rispetto di s? stessi e degli altri – precisa il comunicato. Valori alla base di ogni attivit? portata avanti da anni al PalaAngeli” ha commentato il presidente Nardecchia – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it