L’Aquila, Sport: Di Cecco presidente della Consulta comunale. Gli auguri dell’assessore Colonna

Nel corso della seduta di insediamento della Consulta comunale dello Sport, che si ? tenuta nei giorni scorsi presso gli uffici del Comune in via XXV Aprile, sono stati eletti all’unanimit? il presidente Vincenzo Di Cecco e il vicepresidente Maria Giulia Vinciguerra – viene evidenziato sul sito web.

Erano presenti l’assessore allo Sport, Vito Colonna, e i consiglieri comunali Fabio Frullo e Stefano Palumbo, oltre a Mario Centi Pizzutilli, Nicola Gallotti, Guido Crecchi, Antonio Rotondi e Luca Tarquini.

Viva soddisfazione ? stata espressa dall’assessore Colonna per questo ulteriore importante passaggio, indirizzato allo sviluppo ed al benessere della comunit? attraverso lo sport. ?Ringrazio tutti i presenti per la disponibilit? dimostrata e per l’apprezzamento del lavoro svolto in un anno di iniziative legate all’evento ‘L’Aquila Citt? dello Sport’ – ha dichiarato Colonna – e rivolgo i miei migliori auguri per questi nuovi incarichi a Vincenzo Di Cecco e Maria Giulia Vinciguerra, che sapranno certamente interpretare al meglio il significato sociale e sportivo dello slogan ‘L’Aquila Rinasce con lo Sport’? conclude Vito Colonna – si apprende dal portale web ufficiale.

