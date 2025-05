L’Aquila, Sport e periferie: il Comune dell’Aquila candida il progetto per il recupero dell’impianto San Rocco di Pianola

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La Giunta comunale ha approvato l’adesione del Comune dell’Aquila all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2025”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, candidando il progetto di recupero, completamento e adeguamento dell’impianto sportivo comunale “San Rocco”, situato in via Maleubbia, nella frazione di Pianola – si legge sul sito web ufficiale. L’intervento, del valore complessivo di 1,8 milioni di euro, sar? inserito nella linea di finanziamento destinata al miglioramento degli impianti sportivi esistenti e destinati all’attivit? agonistica – viene evidenziato sul sito web. Qualora la proposta venisse accolta, il Comune potr? beneficiare di un contributo fino a 1,5 milioni di euro, con una quota di cofinanziamento comunale di 300mila euro – pari al 16,67% dell’importo – come previsto dal bando – aggiunge testualmente l’articolo online. ?La partecipazione all’avviso rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno dell’amministrazione per la valorizzazione del patrimonio sportivo, soprattutto nelle aree periferiche – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna –. Riqualificare l’impianto di Pianola significa promuovere inclusione, benessere e sicurezza urbana, attraverso lo sport e l’attivit? motoria?.L’iniziativa si inserisce in un pi? ampio disegno di programmazione sulle frazioni, che ha gi? visto l’amministrazione destinare cospicue risorse del Fondo complementare al PNRR per le aree colpite dal sisma alla rigenerazione e valorizzazione degli impianti sportivi comunali e agli edifici in disuso dedicati ad attivit? sociali – precisa la nota online. ?Prosegue cos? – aggiungono Biondi e Colonna – l’attenzione verso il tessuto diffuso della nostra citt?, in una logica di coesione territoriale e sviluppo equilibrato?.

