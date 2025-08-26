- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Agosto 26, 2025
Attualità

L’Aquila, Sport: il 3 gennaio all’Aquila la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Far? a tappa anche all’Aquila il prossimo 3 gennaio il viaggio della Fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.La giunta comunale ha, infatti, approvato lo schema di convenzione tra il Comune dell’Aquila e la Fondazione Milano Cortina 2026, finalizzata alla collaborazione e all’assistenza per l’organizzazione e lo svolgimento del percorso e della relativa cerimonia celebrativa che si svolger? presso il piazzale dell’Emiciclo – riporta testualmente l’articolo online. “A 20 anni esatti dall’ultima volta in cui la torcia con la fiamma olimpica ha toccato la nostra terra, in occasione dei Giochi di Torino, la nostra citt? ? nuovamente coinvolta per uno degli eventi sportivi pi? attesi – – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – Un’occasione di festa che cadr? a pochi giorni dall’avvio delle iniziative che vedranno L’Aquila protagonista come Capitale Italiana della Cultura 2026”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

