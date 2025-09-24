L’Aquila, Sport: inaugurato palazzetto Viale Ovidio. Biondi e Colonna “Nuovi spazi per attività e società”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Questa inaugurazione segna un punto di svolta per le societ? sportive cittadine e del territorio – Il rinnovato palazzetto dello sport di Viale Ovidio rappresenta un’opportunit? per le tante realt? che operano quotidianamente con atleti e ragazzi a conferma dell’impegno concreto di questa Amministrazione che lavora per mettere a disposizione strutture moderne, funzionali e accoglienti”.Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, unitamente all’assessore allo Sport, Vito Colonna, hanno salutato la riapertura dell’impianto sportivo interessato, sin dal 2014, da lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sia strutturale che normativo finalizzati all’ottenimento dell’agibilit?, dopo la chiusura a seguito del sisma del 2009.Un investimento per risorse complessive pari a 2,4 milioni di euro impiegati per l’esecuzione delle opere, tra i quali sono ricompresi: 690 mila euro ottenuti nel 2018 nell’ambito del bando Sport e periferie; 333 mila del fondo Pnc-Pnrr; 90 mila a valere sulla legge regionale 41 del 2011 che, tra le altre finalit?, ha proprio quella relativa all’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e sociali per L’Aquila e i centri del cratere colpiti dal terremoto di 16 anni fa – viene evidenziato sul sito web. Oltre all’anello per la pista di pattinaggio, l’impianto ? dotato di un’area polivalente centrale in grado di ospitare competizioni di calcio a 5, danza sportiva, pallavolo e pallacanestro, pi? una tribuna da 306 posti (di cui 90 in piedi), locali per spogliatoi arbitri e atleti, ambienti di servizio e infermeria – viene evidenziato sul sito web. “L’iter progettuale e di esecuzione dei lavori ? stato complesso, con criticit? che nel corso del tempo tecnici comunali e ditte hanno affrontato e risolto consentendo la restituzione alla comunit? di un palasport che completa il mosaico di una zona strategica in cui insistono lo stadio Tommaso Fattori, la piscina comunale e il circolo tennis Peppe Verna” spiegano il sindaco Biondi e l’assessore Colonna – “Recentemente la giunta ha adottato l’atto di indirizzo finalizzato all’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e custodia dell’impianto cui ? seguito un avviso pubblico scaduto il 15 settembre scorso – recita il testo pubblicato online. In questi giorni sono in fase di redazione e approvazione gli atti propedeutici alla pubblicazione della procedura ad evidenza pubblica all’esito della quale sar? individuato il futuro gestore dell’impianto che potr? riaprire al pubblico”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it