L’Aquila, Sport: Pnc-Pnrr, lavori per 2 milioni al PalaAngeli e al Circolo tennis

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:? di circa 2 milioni di euro la somma che il Comune dell’Aquila ha stanziato per valorizzare l’impiantistica sportiva cittadina – In particolare, 1 milione e 780mila euro verr? impiegato per lavori di ammodernamento del PalaAngeli, situato nei pressi del progetto Case di Sant’Elia, mentre 210mila euro saranno utilizzati per il completamento dei locali spogliatoio e dell’impiantistica a servizio del Circolo tennis “Peppe Verna” di viale Ovidio – riporta testualmente l’articolo online. Per entrambi gli interventi la giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi delle opere, finanziate con risorse a valere sul Piano complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e Centro Italia – “Con queste iniziative – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – aggiungiamo un tassello nel pi? ampio programma avviato dall’amministrazione per riqualificare e potenziare gli impianti sportivi del nostro territorio, rendendoli pi? funzionali e accoglienti per atleti e societ?”.

