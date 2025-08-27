- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 27, 2025
Attualità

L’Aquila, Sport: Pnc-Pnrr, lavori per 2 milioni al PalaAngeli e al Circolo tennis

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:? di circa 2 milioni di euro la somma che il Comune dell’Aquila ha stanziato per valorizzare l’impiantistica sportiva cittadina – In particolare, 1 milione e 780mila euro verr? impiegato per lavori di ammodernamento del PalaAngeli, situato nei pressi del progetto Case di Sant’Elia, mentre 210mila euro saranno utilizzati per il completamento dei locali spogliatoio e dell’impiantistica a servizio del Circolo tennis “Peppe Verna” di viale Ovidio – riporta testualmente l’articolo online. Per entrambi gli interventi la giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi delle opere, finanziate con risorse a valere sul Piano complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e Centro Italia – “Con queste iniziative – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – aggiungiamo un tassello nel pi? ampio programma avviato dall’amministrazione per riqualificare e potenziare gli impianti sportivi del nostro territorio, rendendoli pi? funzionali e accoglienti per atleti e societ?”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

