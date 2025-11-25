L’Aquila, Strade Sicure, Cucchiarella e Taranta: “Interlocuzioni costanti con la Prefettura. L’Aquila città sicura grazie al lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“La sicurezza dell’Aquila ? una priorit? quotidiana, non un argomento da utilizzare per creare allarmismi o per propagare narrazioni non aderenti alla realt?”. Lo affermano gli assessori alla Sicurezza Urbana, Fabrizio Taranta, e alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella, in replica alla nota dei consiglieri comunali Verini e Padovani sul programma “Strade Sicure”.“Le interlocuzioni con la Prefettura dell’Aquila sono costanti, collaborative e proficue – spiegano gli assessori – e hanno gi? prodotto risultati concreti – Negli ultimi anni, grazie all’azione congiunta delle forze dell’ordine e della nostra Polizia Municipale, le aree pi? problematiche della citt? sono state monitorate, presidiate e di fatto “liberate” da fenomeni di degrado e microcriminalit? che in passato le avevano caratterizzate – recita la nota online sul portale web ufficiale. ? un dato di fatto, percepibile da residenti, commercianti e visitatori”.Parallelamente, l’amministrazione sta completando gli atti propedeutici all’attivazione del protocollo “Controllo di Vicinato”, operativo dal mese di dicembre: “Uno strumento moderno e partecipato – continuano – che coinvolger? direttamente i cittadini in un sistema coordinato dalle forze dell’ordine, estendendone gli effetti anche a frazioni e periferie”.Taranta e Cucchiarella ricordano inoltre che “nelle riunioni periodiche del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica vengono affrontate e gestite puntualmente tutte le situazioni che richiedono interventi mirati, senza inseguire modelli che appartengono a realt? profondamente diverse dalla nostra”.Per quanto riguarda il programma “Strade Sicure”, gli assessori precisano: “L’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale parla chiaro: si chiede al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per richiedere eventualmente l’inserimento dell’Aquila nelle operazioni con impiego dell’Esercito – aggiunge testualmente l’articolo online. Se in futuro se ne ravvisasse la reale necessit?, non esiteremmo a trasmettere formale richiesta alla Prefettura avviando il relativo iter. Ma non si pu? prescindere da un’analisi oggettiva del contesto: L’Aquila non presenta le criticit? delle grandi aree metropolitane o delle citt? italiane oggi coperte dal programma”.L’amministrazione sta inoltre valutando, insieme alla Prefettura, l’adesione ad altri protocolli ritenuti pi? adatti alla conformazione sociale e territoriale dell’Aquila, come la direttiva “Zone Rosse”, che consente di interdire aree sensibili a soggetti pericolosi con precedenti.“Ringraziamo ogni giorno le donne e gli uomini delle forze dell’ordine – concludono Cucchiarella e Taranta – che garantiscono un presidio costante e qualificato su tutto il territorio – La sicurezza si costruisce con strumenti adeguati, coordinamento istituzionale e dati reali, non con affermazioni generiche o scenari allarmistici – L’Aquila sta lavorando per essere una citt? sempre pi? sicura, anche in vista dell’importante appuntamento della Capitale Italiana della Cultura 2026, e lo sta facendo con seriet?, responsabilit? e visione”.

