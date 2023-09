L’Aquila, Street art: nuove opere in centro storico

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Alle opere temporanee di street art che attualmente sono presenti in centro storico se ne aggiungeranno delle altre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo ha stabilito la giunta comunale che, accogliendo la proposta formulata dall’Associazione Centro commerciale naturale dei Quarti, sosterr?, con fondi dell’Assessorato al Commercio dell’ente, la realizzazione di ulteriori proposte artistiche, su cui ? stato rilevato il parere positivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che saranno realizzate in via Tre Marie, via Patini, via Marrelli, Piazzetta Machilone e via Cavour.

“Le nuove opere hanno lo scopo di catturare l’attenzione di turisti e potenziali clienti in un’area caratteristica del nostro centro, in fase di espansione e su cui gli aquilani hanno scommesso aprendo attivit?. L’obiettivo ? quello di sostenerli nel loro impegno a beneficio dell’intera area storica cittadina”, hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega al Commercio, Raffaele Daniele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

