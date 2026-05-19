L’Aquila, successo per il XIX Concorso Musicale “Marco dall’Aquila” all’ASD Sensazione di Movimento

Si è conclusa con successo la XIX edizione del Concorso Musicale Nazionale “Marco dall’Aquila”, promosso dall’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e ospitato presso la sede dell’ASD Sensazione di Movimento. L’evento si è svolto negli giorni 11 e 12 maggio, e ha visto la partecipazione di giovani talenti musicali provenienti da varie parti d’Italia.

Nato nel 2007 dalla Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”, il concorso ha continuato nel tempo a rappresentare un’importante realtà dedicata alla formazione e alla valorizzazione dei giovani musicisti. La competizione si è arricchita nel corso degli anni introducendo diverse sezioni, tra cui esibizioni solistiche, musica d’insieme, pianoforte, archi, fiati, composizione e orchestre scolastiche, coinvolgendo scuole medie e licei musicali.

La manifestazione ha dimostrato un alto livello artistico anche quest’anno, con studenti e docenti provenienti da Abruzzo, Lazio e Calabria che hanno animato la sede dell’ASD Sensazione di Movimento con due giornate di musica, confronto e condivisione. “Esprimiamo la più profonda gratitudine all’Istituto Comprensivo ‘Dante Alighieri’ e alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Conio per aver scelto la nostra sede come luogo di accoglienza delle battute finali del concorso”, hanno dichiarato i dirigenti di Sensazione di Movimento L’Aquila, Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi.

Il concorso ha visto la partecipazione di circa 250 giovani talenti provenienti da tutta Italia, trasformando gli spazi dell’ASD Sensazione di Movimento in un luogo di incontro e di valorizzazione della musica. Sensazione di Movimento ha sempre aperto le proprie porte con entusiasmo alle discipline artistiche e alle realtà che promuovono cultura, formazione e crescita attraverso l’arte. “Crediamo fortemente nel valore educativo e sociale di iniziative come il ‘Marco dall’Aquila’, capaci di creare occasioni autentiche di confronto, espressione e valorizzazione del talento”, è stata la riflessione finale dei dirigenti.