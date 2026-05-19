- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Maggio 19, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaL’Aquila, successo per il XIX Concorso Musicale “Marco dall’Aquila” all’ASD Sensazione di...
Eventi e Cultura

L’Aquila, successo per il XIX Concorso Musicale “Marco dall’Aquila” all’ASD Sensazione di Movimento

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si è conclusa con successo la XIX edizione del Concorso Musicale Nazionale “Marco dall’Aquila”, promosso dall’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e ospitato presso la sede dell’ASD Sensazione di Movimento. L’evento si è svolto negli giorni 11 e 12 maggio, e ha visto la partecipazione di giovani talenti musicali provenienti da varie parti d’Italia.

Nato nel 2007 dalla Scuola Secondaria di I grado “Dante Alighieri”, il concorso ha continuato nel tempo a rappresentare un’importante realtà dedicata alla formazione e alla valorizzazione dei giovani musicisti. La competizione si è arricchita nel corso degli anni introducendo diverse sezioni, tra cui esibizioni solistiche, musica d’insieme, pianoforte, archi, fiati, composizione e orchestre scolastiche, coinvolgendo scuole medie e licei musicali.

La manifestazione ha dimostrato un alto livello artistico anche quest’anno, con studenti e docenti provenienti da Abruzzo, Lazio e Calabria che hanno animato la sede dell’ASD Sensazione di Movimento con due giornate di musica, confronto e condivisione. “Esprimiamo la più profonda gratitudine all’Istituto Comprensivo ‘Dante Alighieri’ e alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonella Conio per aver scelto la nostra sede come luogo di accoglienza delle battute finali del concorso”, hanno dichiarato i dirigenti di Sensazione di Movimento L’Aquila, Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi.

Il concorso ha visto la partecipazione di circa 250 giovani talenti provenienti da tutta Italia, trasformando gli spazi dell’ASD Sensazione di Movimento in un luogo di incontro e di valorizzazione della musica. Sensazione di Movimento ha sempre aperto le proprie porte con entusiasmo alle discipline artistiche e alle realtà che promuovono cultura, formazione e crescita attraverso l’arte. “Crediamo fortemente nel valore educativo e sociale di iniziative come il ‘Marco dall’Aquila’, capaci di creare occasioni autentiche di confronto, espressione e valorizzazione del talento”, è stata la riflessione finale dei dirigenti.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it