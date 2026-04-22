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Eventi e Cultura

L’Aquila, successo per lo spettacolo di danza caraibica: traina turismo e attrattività culturale

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Si è svolto con grande partecipazione e riscontro positivo l’appuntamento Movi&dance di sabato 18 aprile a L’Aquila, confermandosi come un evento di riferimento in Abruzzo per il panorama delle danze caraibiche e dello spettacolo. L’iniziativa, fortemente voluta dai dirigenti dell’ASD Sensazione di Movimento, Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, ha visto la presenza di importanti esibizioni come quelle di Serena Renda e Rafael Hernandez, contribuendo a rafforzare l’attrattività della città nell’ambito de L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

Le ballerine provenienti da Roma, Barbara Dailyn e Ginevra, hanno offerto al pubblico performance di grande impatto scenico e presenza artistica. L’evento mensile dedicato alle danze caraibiche si è confermato come un vero e proprio catalizzatore di turismo sportivo, attirando atleti, scuole e appassionati da diverse aree del Centro Italia.

L’associazione sportiva aquilana si configura sempre più come una realtà capace di attrarre visitatori interessati alla danza, contribuendo così a promuovere la città e a far scoprire le sue bellezze. L’evento ha registrato un significativo impatto sul territorio, portando a una presenza qualificata e motivata dalla partecipazione nel settore della danza.

In conclusione, l’evento ha riscosso un grande successo e ha contribuito a trainare il turismo a L’Aquila, consolidando la reputazione della città come destinazione culturale e sportiva di rilievo.

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