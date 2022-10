L’Aquila, Suggestivo spettacolo apre il Festival “Riscoprire l’Europa”. Biondi: “Riscopriamo sentimento di Europa che sta cambiando faccia”

- Advertisement -

“Una coda dell’estate importante, che coinvolge i giovani – Non a caso nella fase preparatoria del festival siamo entrati negli istituti scolastici e, in questa settimana, L’Aquila e i comuni del cratere saranno animati da rappresentazioni di ogni genere: dalla danza alla ecoarte passando per la musica coi concerti di Morgane Rocco Hunt. In mezzo c’? la riflessione sui temi su cui si sta scandendo il Pnrr come la digitalizzazione, l’innovazione, la rigenerazione urbana, la transizione ecologica e la creativit?, anche con esperimenti che in questa citt? sono stati fatti, sono in corso o verranno fatti – precisa la nota online. Un modo per riscoprire un sentimento diverso verso un’Europa che sta cambiando faccia, non ? pi? quella dei burocrati che impone regole in maniera acritica ma che si avvicina alle esigenze delle comunit?”.

Cos? il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi sul Festival “Riscoprire l’Europa”, che si ? aperto stasera e fino a domenica 16 ottobre offre un fitto programma di seminari, attivit? sportive, concerti e spettacoli coinvolgendo la citt? e il comprensorio – aggiunge testualmente l’articolo online.

In Piazza Duomo, dopo i saluti del direttore artistico Marco Boarino, del presentatore Daniele Coscarella e del vice sindaco Raffaele Daniele, il suggestivo spettacolo acrobatico della compagnia Sonics ha entusiasmato il folto pubblico presente: per la prima volta all’Aquila dopo 6 anni di tourn?e in Italia e oltre 400 rappresentazioni nei teatri, nei festival e in grandi eventi mediatici in tutto il mondo, lo spettacolo “Meraviglia” ha regalato acrobazie aeree mozzafiato, macchine sceniche imponenti e tutta la multiforme e geniale fantasia del nouveau cirque per raccontare un viaggio nell’imprevedibilit? e nella genialit? di cui ? capace la fantasia umana – In “Meraviglia” un’unione perfetta di movimenti, suoni e colori ha riempito lo spettatore di stupore e adrenalina, trasportandolo in un mondo di fiabe e metamorfosi attraverso gli spazi infiniti e meravigliosi della fantasia umana – si apprende dal portale web ufficiale.

In un’ottica di valorizzazione degli spazi restituiti alla collettivit?, lamanifestazione si insinuer? tra vie e piazze, palazzi storici e loro cortili, stadio del calcio e tra tutti i luoghi pi? importanti del centro storico, quali ad esempio l’Auditorium del Parco –

Tutti gli eventi trasformano L’Aquila in un palcoscenico a cielo aperto, accessibile a tutti.

Dopo la serata inaugurale, la kermesse entra nel vivo luned? con una giornata dedicata allo sport: allo stadio “Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia” sono attesi, tra gli altri, Vincent Candela e Luigi Di Biagio – riporta testualmente l’articolo online.

Il Festival “Riscoprire l’Europa” ha l’obiettivo di proiettare i giovani al futuro con una prospettiva internazionale e consapevole e, contemporaneamente, riscoprire le radici della propria terra natia, che seppur ferita da una terribile catastrofe naturale, ha saputo offrire un’occasione di rinascita, crescita e rinnovata vitalit?, portata a esempio anche a livello internazionale – si apprende dalla nota stampa. Promosso da Comune dell’Aquila, Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione sisma 2009, Comuni del cratere, proprio per lanciare un messaggio di speranza e ottimismo a tutta la cittadinanza aquilana e, in particolare, ai giovani del cratere, vede il coinvolgimento di scuole, enti di formazione e ricerca, Universit? ed enti culturali, artisti e professionisti provenienti da ogni parte d’Italia – viene evidenziato sul sito web.

Il programma completo ? disponibile sul sito http://www.riscoprireleuropa2022.it

