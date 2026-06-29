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Eventi e Cultura

L’Aquila: Summer School Internazionale su arte e restauro a Rocca Calascio, in programma convegno internazionale su tutela e conservazione del patrimonio culturale

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L’Università degli Studi dell’Aquila presenterà nel mese di luglio 2026 la Summer School Internazionale “Geografie della tutela: arte e restauro tra centro e territorio” nell’ambito del progetto “Rocca Calascio Luce d’Abruzzo”.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Scienze Umane di UnivAQ in collaborazione con il Comune di Calascio, si propone di valorizzare il borgo come centro di riferimento per la ricerca, la formazione e la divulgazione culturale a livello internazionale. La scuola sarà aperta a giovani studiose e studiosi italiani e stranieri e prevede un programma che combina lezioni seminariali, sopralluoghi sul territorio e incontri con esperti del settore.

La Summer School sarà accompagnata da un convegno internazionale che si terrà nei giorni 3 e 4 luglio 2026 tra Calascio e L’Aquila, dedicato ai temi della tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale italiano. L’incontro vedrà la partecipazione di studiosi, ricercatori e professionisti per discutere metodologie, esperienze e prospettive legate alla salvaguardia dei beni culturali.

Il progetto “Rocca Calascio Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura e finanziato dall’Unione europea, contribuirà alla rigenerazione culturale, sociale ed economica del territorio.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare l’Ufficio Comunicazione e social network dell’Università degli Studi dell’Aquila.

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