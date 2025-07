L’Aquila, Taranta: “Parchi urbani e aree verdi attrezzate, primi in Italia. Istat certifica lavoro dell’amministrazione”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il rapporto Istat “Ambiente urbano” pone la nostra citt?, tra i capoluoghi di provincia, al vertice in Italia per l’incidenza di verde attrezzato nei parchi urbani, con una percentuale che supera il 66%. Secondo lo studio “Il primato spetta a L’Aquila (66,4%) e Arezzo (51,8%) per le aree destinate a piccoli parchi” ? riportato nel documento – recita il testo pubblicato online. Non ? il solo riconoscimento ottenuto dalla nostra citt?, che ha ottenuto la “Bandiera Verde Parchi e Foreste” e il premio “Citt? del Verde” in questo 2025. Inoltre, secondo un’altra rilevazione, quella del Sole24Ore, siamo al terzo posto in Italia per il verde attrezzato e noni per la qualit? della vita dei bambini – precisa il comunicato. Un risultato che ci rende primi a livello regionale in questi ambiti! Attestazioni prestigiose autorevoli che certificano l’impegno dell’Amministrazione per le politiche di tutela e valorizzazione ambientale attuate nel tempo, nel corso del quale all’opera di ricostruzione post sisma abbiamo affiancato un’attenta e prospettica politica mirata al ripristino di spazi pubblici, tra cui piazze, viali alberati e giardini, che hanno contribuito a migliorare la vivibilit? della nostra citt?. Molti parchi e giardini storici sono stati oggetto di importanti interventi di restauro e modernizzazione, rendendoli pi? accessibili e fruibili per i cittadini: questo impegno costante nel mantenimento e miglioramento delle aree verdi esistenti ? un fattore chiave per la qualit? del verde urbano – riporta testualmente l’articolo online. Contestualmente sono state adottate iniziative per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, aderendo a progetti e iniziative che promuovono la sostenibilit? ambientale e la “citt? green”. Il dato, certificato da Istat, del 66,4% di verde attrezzato ? la testimonianza pi? forte e recente di questo impegno e del successo delle politiche amministrative nel rendere L’Aquila una citt? sempre pi? verde e vivibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dati che, evidentemente, sono il frutto di una strategia a lungo termine in cui al centro dell’agenda politica c’? il benessere della comunit?, raggiungibile anche attraverso la valorizzazione e il recupero d di spazi che, oltre alla qualit? dell’ambiente, garantiscono socialit? e occasioni d’incontro per le persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fabrizio Taranta – Assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila

