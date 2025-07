L’Aquila, Teatro: Biondi, “Riconoscimento Mic a Tsa premia strategia a lungo termine”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“L’importante punteggio assegnato al Teatro Stabile d’Abruzzo dalla Commissione consultiva per il teatro del ministero della Cultura premia non solo la qualit? della programmazione artistica ma ? un significativo riconoscimento alla strategia di rilancio a lungo termine di un ente simbolo della citt? e della nostra terra – si apprende dal portale web ufficiale. Un’azione avviata sin dai primi mesi del mio insediamento alla guida della coalizione di centrodestra nel 2017 al Comune dell’Aquila, socio fondatore dell’istituzione, e, poi, proseguita e ulteriormente rafforzata con il governo Marsilio in Regione”. A dichiararlo ? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Nella graduatoria stilata dal Mic, riferita alla valenza della pianificazione triennale 2025-2027, sono 24 i punti assegnati al Tsa: lo scorso anno nella tabella il punteggio riportato era pari a 15,5. Un salto in avanti considerevole che, oltre a garantire l’accesso alle risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, certifica una crescita rilevante, specialmente se rapportata ai risultati dei competitor diretti – sottolinea il primo cittadino – Un risultato ottenuto nonostante le oggettive difficolt? logistiche legate alla indisponibilit? del teatro comunale, per il quale sono stati affidati i lavori di completamento nel marzo scorso da Usra con l’obiettivo di recuperarlo per il 2026. ? evidente che vi sar? sempre un gap rispetto alle istituzioni delle citt? metropolitane, ma il recupero di posizioni rispetto alle realt? assimilabili a quella del Tsa, dal punto di vista strutturale e dimensionale, ci riempie d’orgoglio”.“La strada intrapresa con la presidenza di Pietrangelo Buttafuoco, cui ? succeduto Miska Ruggeri, e le direzioni artistiche di Simone Cristicchi, prima, e Giorgio Pasotti, adesso, sta dando i frutti che ci aspettavamo: a loro, oltre a lavoratori, maestranze e tecnici, va il mio ringraziamento per aver contribuito nel tempo a riportare il Tsa nell’?lite dei teatri italiani”.

