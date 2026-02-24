L’Aquila, Teatro San Filippo: la gestione sarà del Comune. Ok da giunta a convenzione con Prefettura e Soprintendenza

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Teatro San Filippo Neri si avvia alla riapertura e alla restituzione alla citt? grazie all’approvazione, da parte della Giunta comunale dell’Aquila, dello schema di convenzione per la gestione dell’immobile ai fini della fruizione turistico-culturale, passaggio fondamentale che consente di definire in maniera organica e condivisa il nuovo assetto giuridico e gestionale della storica struttura cittadina – viene evidenziato sul sito web. La convenzione, che sar? sottoscritta dal prefetto dell’Aquila in rappresentanza del Fondo Edifici di Culto (Fec) del ministero dell’Interno, dal Comune dell’Aquila e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo, disciplina le modalit? di utilizzo e gestione dell’ex Chiesa di San Filippo Neri, di propriet? proprio del Fec e da tempo destinata ad attivit? teatrali e culturali.L’accordo consente di superare definitivamente il precedente e ormai incerto istituto dell’enfiteusi, estinto a seguito dell’inagibilit? dell’immobile provocata dal sisma del 2009, introducendo una nuova disciplina negoziale finalizzata a garantire certezza giuridica e piena valorizzazione del bene per finalit? sociali, turistiche e culturali. In base a quanto previsto dall’intesa, il Teatro San Filippo sar? globalmente concesso al Comune dell’Aquila, che potr? gestirlo direttamente o indirettamente, mantenendo la responsabilit? della manutenzione ordinaria e straordinaria, della tutela e della sicurezza della struttura – Il teatro sar? destinato prevalentemente a rappresentazioni teatrali, eventi culturali, manifestazioni sociali e attivit? congressuali, con la possibilit? per le parti di attivare ulteriori iniziative di valorizzazione anche in collaborazione con altri enti e istituzioni culturali.Il Fondo edifici di culto si impegna inoltre a rimborsare al Comune, fino alla concorrenza di 400 mila euro, le somme anticipate per gli interventi di completamento necessari a rendere l’immobile pienamente fruibile per attivit? di pubblico spettacolo, mentre gli introiti derivanti dalle attivit? a pagamento saranno ripartiti nella misura del 95% al Comune e del 5% al Fondo, con una quota del 15% sugli introiti del bookshop destinata a quest’ultimo – aggiunge testualmente l’articolo online. La convenzione avr? durata di sei anni dalla data di stipula, con possibilit? di rinnovo o proroga – viene evidenziato sul sito web. A seguito della conclusione dei lavori di adeguamento e del parere favorevole espresso il 18 febbraio scorso dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il Teatro San Filippo potr? accogliere fino a 255 persone, risultando cos? nuovamente idoneo a ospitare eventi aperti alla collettivit? La riapertura della struttura si inserisce nel pi? ampio programma di iniziative previste nell’ambito dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.“Al termine di un complesso percorso tecnico e amministrativo – dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – il Teatro San Filippo, ormai riparato dopo il sisma e tornato ancora pi? bello e funzionale di prima, sar? restituito alla citt?. L’inaugurazione avverr? con un’iniziativa che sar? comunicata nelle prossime settimane e che si inserir? nel calendario di eventi per L’Aquila 2026 Capitale italiana della Cultura, rappresentando un ulteriore tassello nel percorso di rinascita culturale e sociale del nostro territorio”.

