L’Aquila, Teatro San Filippo: oltre mille presenze per la tre giorni di riapertura. Biondi: “Una città in festa che si riappropria dei suoi luoghi simbolo”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Si ? conclusa con una straordinaria partecipazione la tre giorni di iniziative che ha segnato la riapertura del Teatro San Filippo, restituito alla comunit? aquilana a 17 anni dal sisma, nell’anno dell’Aquila Capitale italiana della Cultura – Sono state complessivamente oltre mille le presenze agli spettacoli che hanno animato il teatro, tutti sold out, a cui si aggiungono circa 200 cittadini che hanno partecipato alle visite guidate nelle aperture straordinarie, confermando il forte legame tra la citt? e uno dei suoi luoghi pi? identitari.Un risultato significativo con oltre 500 minuti complessivi di spettacolo realizzati in tre giorni, nell’ambito del progetto “CostellAzioni” inserito nel programma di Capitale italiana della Cultura – La programmazione artistica ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i principali protagonisti del panorama nazionale, dallo show di Massimo Lopez alle “Letture semiserie e tragicomiche” di Edoardo Leo, passando per Alessio Boni e Roberta Di Mario, Giorgia Fumo e gli appuntamenti dedicati ai pi? giovani con Giovanni Muciaccia – “Quella che abbiamo vissuto in questi tre giorni ? stata una riappropriazione collettiva, il ritorno alla vita di un luogo simbolo che appartiene profondamente alla nostra comunit?. I numeri della partecipazione, con tutti gli spettacoli esauriti e centinaia di cittadini che hanno voluto visitare il teatro, dimostrano quanto fosse forte l’attesa e quanto il San Filippo sia un punto di riferimento per la citt?. Questa riapertura assume un valore ancora pi? importante nell’anno di Capitale italiana della Cultura e conferma che la cultura ? uno dei pilastri della nostra rinascita” dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.Particolarmente significativa ? stata la giornata inaugurale del 17 aprile, alla presenza, tra gli altri, del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e di protagonisti del mondo artistico e musicale come Caterina Caselli, Giuliano Sangiorgi e Lorenzo “Jovanotti” legati alla storia del teatro attraverso il brano “Domani” i cui proventi hanno contribuito concretamente alla ricostruzione del San Filippo – Con la riapertura del Teatro San Filippo entra nel vivo “CostellAzioni”, il festival diffuso finanziato grazie al bando sul Piano Periferie vinto dal Comune dell’Aquila, che nei prossimi mesi coinvolger? quartieri e frazioni, rafforzando il ruolo della cultura come motore di partecipazione e sviluppo del territorio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it