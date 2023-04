L’Aquila, Teatro: scomparsa Fratti, il cordoglio del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi

- Advertisement -

L'Aquila

Il sindaco Pierluigi Biondi ha espresso un ‘profondo cordoglio’, a nome dei cittadini dell’Aquila e personale, per la scomparsa di Mario Fratti – Tra i pi? eminenti drammaturghi del nostro tempo, Fratti era nato nel1927 all’Aquila, dove aveva svolto tutto il suo percorso scolastico, completando gli studi all’istituto magistrale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Laureatosi alla Ca’ Foscari a Venezia in lingue e letterature straniere, viveva stabilmente negli Stati Uniti dal 1963, in una suggestiva casa a due passi da Broadway, dove sono stati interpretati i suoi innumerevoli successi teatrali, replicati in diversi Paesi del mondo –

“Perdiamo uno dei pi? grandi esponenti della cultura internazionale del nostro tempo – ha commentato il sindaco Biondi, rivolgendosi ai familiari di Mario Fratti – un nostro illustre e beneamato concittadino che non ha mai dimenticato le sue origini, come dimostrano i tanti oggetti che gli ricordavano L’Aquila, e che teneva nella sua casa di Manhattan, e i suoi frequenti viaggi in citt? fin quando gli ? stato possibile, come nel caso del suo ottantesimo compleanno e per verificare le condizioni della sua casa natia, a due passi da piazza Duomo, dopo il sisma del 2009”.

“I trenta premi vinti, i 7 Tony Award che si ? aggiudicato, i suoi lavori rappresentati ovunque, a cominciare dallo straordinario successo di Nine, le sue lezioni accademiche alla Columbia University sulla storia della letteratura italiana e sulla storia del teatro, rendono gli Aquilani orgogliosi di aver potuto annoverare tra i loro concittadini una personalit? di tale spessore” ha concluso il sindaco Biondi.

