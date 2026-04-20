L’Aquila, Terminal bus “Lorenzo Natali”: chiusura temporanea del piazzale di superficie per lavori di manutenzione

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila informa la cittadinanza che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria, il piazzale di superficie del Terminal “Lorenzo Natali” di Collemaggio rester? temporaneamente chiuso al transito e all’utilizzo da marted? 21 a marted? 28 aprile compresi – I lavori riguarderanno la sostituzione dei giunti stradali nell’area di ingresso e si rendono necessari per garantire maggiore sicurezza e funzionalit? dell’infrastruttura – Durante il periodo di chiusura, al fine di assicurare la continuit? dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano, sar? potenziato l’utilizzo del livello -1 del Terminal, che rester? regolarmente operativo – Saranno inoltre individuati stalli di fermata su viale Caldora e, per il trasporto urbano, sar? ampliata la fermata presente su via Strinella – viene evidenziato sul sito web. Le aziende di mobilit? TUA e AMA provvederanno alla rimodulazione dei servizi e a fornire tempestive informazioni all’utenza in merito alle modifiche temporanee – Al fine di limitare i disagi all’utenza, il parcheggio interrato per le autovetture rester? fruibile durante l’esecuzione dei lavori – precisa la nota online. Saranno adottate specifiche modifiche alla viabilit? interna, con l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione sulla rampa normalmente destinata alla sola uscita – Per l’individuazione dei percorsi sar? predisposta apposita segnaletica; si raccomanda agli utenti la massima attenzione nella circolazione all’interno dell’area – si apprende dal portale web ufficiale. L’Amministrazione comunale confida nella collaborazione e nella comprensione di cittadini e utenti durante il periodo dei lavori.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it