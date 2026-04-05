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Attualità

L’Aquila, Terminal bus “Lorenzo Natali”: modifiche temporanee alla viabilità in Viale Caldora per lavori di sostituzione dei giunti stradali (7-12 aprile)

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Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Il Settore Mobilit? del Comune dell’Aquila informa la cittadinanza e tutti gli utenti del Terminal bus “Lorenzo Natali” che, a partire da marted? 7 aprile e fino a domenica 12 aprile, la viabilit? in Viale Caldora, in prossimit? dell’accesso al Terminal, sar? interessata da lavori di sostituzione dei giunti stradali.Al fine di consentire l’esecuzione dell’intervento in condizioni di sicurezza, l’area direttamente interessata dai lavori sar? temporaneamente delimitata e chiusa al transito – Sar? predisposto un percorso alternativo, opportunamente segnalato, che consentir? di aggirare il tratto interessato, senza interruzioni della circolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si invitano i cittadini, gli automobilisti e gli utenti del Terminal a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocit? in prossimit? dell’area di cantiere, al fine di agevolare la circolazione e garantire la sicurezza di tutti.Si confida nella collaborazione e nella comprensione della cittadinanza – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 21, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

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