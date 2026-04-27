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L’Aquila, Terminal bus Natali: piazzale superficie riapre al transito il 27 aprile

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L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila informa la cittadinanza che, in anticipo rispetto ai tempi previsti, i lavori di manutenzione straordinaria presso il Terminal bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio sono in fase di completamento – Pertanto, il piazzale di superficie sar? riaperto al transito e all’utilizzo a partire dalle ore 12:00 di luned? 27 aprile – si apprende dalla nota stampa. La conclusione anticipata degli interventi consentir? il ripristino della piena funzionalit? dell’infrastruttura e il ritorno alla normale organizzazione dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Le aziende di mobilit? TUA e AMA provvederanno contestualmente al ripristino dei consueti percorsi e delle fermate ordinarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. A partire dalla stessa giornata di luned? 27 aprile prender? inoltre avvio l’ultima fase degli interventi, con conclusione prevista entro il 30 aprile – Tali lavorazioni non comporteranno ulteriori chiusure n? interruzioni della viabilit? o dei servizi.Il parcheggio interrato rester? pienamente fruibile, ma sar? interessato da una temporanea modifica delle corsie di accesso e uscita: sulla rampa normalmente destinata all’ingresso sar? infatti istituito il doppio senso di circolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si raccomanda agli utenti la massima attenzione alla segnaletica che verr? apposta in loco – recita il testo pubblicato online. L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e utenti per la collaborazione –  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

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