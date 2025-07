L’Aquila, Terminal Collemaggio: incrementato servizio vigilanza e pulizia

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Con l’obiettivo di incrementare la vivibilit? del terminal bus di Collemaggio “Lorenzo Natali” e dell’annesso megaparcheggio il Settore Mobilit? Comune dell’Aquila ha predisposto un potenziamento del servizio di vigilanza attualmente attivo presso l’infrastruttura – Gi? da questa settimana, infatti, ulteriori unit? di personale sono operative a supporto degli utenti sia per garantire assistenza di qualsiasi tipo sia per fornire informazioni a quanti quotidianamente frequentano l’autostazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un rafforzamento dell’attivit? di controllo e monitoraggio, interna ed esterna al terminal, a garanzia della serenit? di cittadini e turisti che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione nei confronti del terminal, destinato a parcheggio e punto di interscambio della mobilit? urbana ed extraurbana che verr? ulteriormente valorizzato con i lavori di restyling che verranno prossimamente appaltati. Inoltre, oltre a quella ordinaria, ? stata disposta un’opera di pulizia straordinaria e di sanificazione generale di tutti gli ambienti, con particolare attenzione ai punti che presentano maggiori criticit?. Ogni sforzo delle Istituzioni, per?, rischia di essere vanificato da comportamenti incivili e irrispettosi: l’invito alla comunit?, pertanto, ? quello di contribuire a rendere il terminal un luogo accogliente e gradevole attraverso corrette condotte con l’obiettivo di tutelare un bene collettivo – riporta testualmente l’articolo online. Paola Giuliani – Assessore alla Mobilit? e alle Infrastrutture

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it