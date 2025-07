L’Aquila, Terminal mega-parcheggio “Lorenzo Natali”, giovedì 31 luglio divieto di sosta sul livello -2 per interventi di pulizie straordinarie

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila rende noto che nella giornata di gioved? 31 luglio, dalle ore 7, verr? effettuata la pulizia straordinaria del Terminal mega-parcheggio “Lorenzo Natali” nelle aree di sosta auto al livello -2.Al fine di consentire le pulizie, sull’intero livello ? stato disposto il divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 15 dello stesso giorno – Si invitano gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica apposta nei locali interessati ricordando che ? possibile usufruire del livello -3, dove non sono previste le operazioni di pulizia – si apprende dal portale web ufficiale. Nella stessa giornata verr? effettuata anche la pulizia straordinaria del livello -1 (autobus extraurbani) ma le operazioni non incideranno sul normale svolgimento dei servizi di trasporto – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it